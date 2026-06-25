ソニーグループの「aibo」（同社提供）ソニーグループは25日、人工知能（AI）を搭載したペットロボット「aibo（アイボ）」の国内販売を在庫分で終了すると発表した。専用アプリなどの関連サービスは継続し、部品の販売や修理も受け付ける。終了するのは現行で唯一販売している「ERS―1000」。理由は「今後のサービス提供の最適化に向けた見直しの一環」と説明している。米国では販売を続ける。アイボ事業自体も継続し、新商品