ふわっと軽やかなホイップクリームと、まろやかなカスタードクリームの組み合わせが人気の銀座コージーコーナー「Wシュー（クリーム＆カスタード）」が、期間限定でボリュームアップして登場♡2026年5月23日（土）～31日（日）の9日間限定で、クリームをたっぷり増量しながらも価格はそのまま。思わず写真を撮りたくなる迫力満点のシュ&#1254