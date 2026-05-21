空前の大ヒット映画『国宝』が公開された2025年は、主演俳優・吉沢亮の年だった。『国宝』は、横浜流星との再共演作でもあった。最初の共演は2011年だった。初共演で親友役を演じた二人は、再共演作で兄弟役になった。より固く結び付く、強烈な演技を戦わせた。再共演まで約13年の時を経たわけだが、その間、吉沢と横浜はどのようなフィールドで演技を磨いたか？ “イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆『国宝』は13年ぶ