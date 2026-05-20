光GENJIのメンバーとしてデビューし、グループ解散後は俳優として活動。近年では舞台作品の演出も手掛けるなど、幅広い活躍を見せる佐藤アツヒロ。5月27日から開幕する舞台「紅哭‐KURENAI‐」では、主人公・霧音の剣技の師である紫炎を演じる。本作は、信州・上田を舞台に、戦場で生き延び、生きるために刀を振るった忍びの少女たちが立ち向かう宿命を描いた物語。佐藤に本作への意気込みや舞台の魅力などを聞いた。−出演が決