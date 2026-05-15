2025年育成ドラフト4位で入団楽天は15日、金子京介内野手を支配下選手として契約することを発表した。2025年育成ドラフト4位で入団した22歳。開幕から1か月で支配下を勝ち取り、「うれしい気持ちと、もっと頑張らないといけないという気持ちです」とコメントした。金子は神奈川大から2025年育成ドラフト4位で入団。186センチ、100キロの体格を誇る。今季は2軍で33試合に出場し、打率.216（74打数16安打）、OPS.791、7本塁打を