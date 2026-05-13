「彼はベンチにいるべきだ。情けない」【写真】大谷翔平が愛娘に読み聞かせ！ 公開した父娘、デコピンとの家族ショットそんな批判の声を払拭するように放たれた、待望のアーチ。しかし、チームを救う一発にはならず……。「哀れな敗北」「笑いもの」辛辣な現地の反応日本時間5月13日、ジャイアンツと対戦したMLBのドジャース。大谷翔平は実に12試合ぶりのホームランを放ったが、チームは2-6で敗れる結果となった。「3回、外角