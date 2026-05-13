銀座の相場10分の1以下！ 警視庁「パーキング地図」のオイシイ使い方警視庁は2026年4月28日（火）、ウェブサイトで「時間制限駐車区間案内地図」の公開を再開しました。時間制限駐車区間とは耳慣れない言葉ですが、これは「パーキング・メーター」「パーキング・チケット」が設置され、路上への駐車が認められている区間のことです。 【標識に注目】これが「時間外にも使える」路上パーキングです！（写真）この両者は短時間駐