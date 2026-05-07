【アークル 超古代石化バージョン】 9月 発売予定 5月7日16時 予約受付開始予定 価格：19,800円

バンダイはプレミアムバンダイにて、「アークル 超古代石化バージョン」を9月に発売する。価格は19,800円。5月7日16時から予約受付を開始する。

本製品は「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型を用いて一部パーツを新規造形し、特殊な塗料を用いて石のような質感に塗装した変身ベルト「アークル」。2000年に放送された特撮ドラマ「仮面ライダークウガ」第1話に登場した際の石化状態を再現している。

化石の肌触りに近いツヤがなく、薄く凹凸がついた質感を目指しており、細かな粒子塗装を加えることで均一でなく、かつ風化した質感を与えている。「CSM変身ベルト アークルver.25th」で開いていたスピーカーやセンサーの穴部分を埋め、ベルト部を破損した状態に設計することで世界観に浸れるアイテムとしている。なお発光、音声ギミックは搭載していない。

(C)石森プロ・東映