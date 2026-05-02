ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は公式Xで、現在開催中の「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」の目線映像を初公開した。【写真】「ありがたすぎる」目線映像が初公開されたUSJ人気の「スペファン」パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』と世界的DJ・プロデューサーのZeddが初コラボレーション。世界的アーティスト