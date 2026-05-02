USJ、「スペファン」目線映像を初公開 世界的アーティストのコラボ「ありがたすぎる」「やばいやばいやばい」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は公式Xで、現在開催中の「スペース・ファンタジー・ザ・ライド 〜CLUB ZEDD REMIX〜」の目線映像を初公開した。
【写真】「ありがたすぎる」目線映像が初公開されたUSJ人気の「スペファン」
パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』と世界的DJ・プロデューサーのZeddが初コラボレーション。世界的アーティストが完全監修したアトラクション。
このライドのために制作された「Zeddオリジナルリミックス」が大音量で響き渡る中、ゲストはライドの動きと完全シンクロしたEDMの圧倒的なビートに乗って、無数の星がきらめく宇宙を縦横無尽に走り抜ける。色鮮やかな光やレーザーが輝く幻想的な宇宙空間を駆ける。8月17日まで。
Xでは1分ほどの映像を公開。人気のアトラクションを疑似体験できる。
ネットでは「えーん大好きありがたすぎる公式」「ライドの動画見られるのは貴重ですね」「やばいやばいやばい」といったコメントが寄せられた。
【写真】「ありがたすぎる」目線映像が初公開されたUSJ人気の「スペファン」
パークの人気アトラクションである屋内型スピン・コースター『スペース・ファンタジー・ザ・ライド』と世界的DJ・プロデューサーのZeddが初コラボレーション。世界的アーティストが完全監修したアトラクション。
Xでは1分ほどの映像を公開。人気のアトラクションを疑似体験できる。
ネットでは「えーん大好きありがたすぎる公式」「ライドの動画見られるのは貴重ですね」「やばいやばいやばい」といったコメントが寄せられた。