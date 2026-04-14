自身初となる本格写真集「艶夢（えんむ）」（講談社刊）を2月に発売したアルコ＆ピースの平子祐希（ひらこゆうき）さん。タレント番組出演本数ランキング（ニホンモニター調査）では、2024年は478本、2025年は483本と2年連続で4位にランクインするなど、芸能界の中でも屈指の仕事量をこなしています。 その一方で、平子さんは長い下積み時代を経験しています。2006年に相方の酒井健太さんとアルコ＆ピースを結