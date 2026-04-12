男の子はなぜか「自分は勝てる」と思い込んでいる。根拠はないのに自信だけはある。そんなわが子を見て、苦笑いした経験のある親は多いだろう。じつはこの「根拠なき自信」こそ、男の子の学力を大きく伸ばすエンジンになると説くのが『男の子の学力の伸ばし方』（富永雄輔著、ダイヤモンド社）だ。競争心やライバル意識といった男の子特有の本能を、勉強へのやる気に転換する方法がわかれば、親の声かけひとつで子どもの成績は変わ