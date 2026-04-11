【モデルプレス＝2026/04/11】Travis Japanの七五三掛龍也と松田元太が4月11日、自身のInstagramを更新。メンバー全員で行ったという東京ディズニーシーでのショットを公開した。【写真】人気STARTOグル「貴重」メンバー全員でのディズニーショット◆Travis Japan、メンバー全員で東京ディズニーシーへ七五三掛は「『東京ディズニーシー25周年”Sparkling Jubilee”プレビューナイト』東京ディズニーリゾートさんより招待をいただ