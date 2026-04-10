10年前の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」の一般公開が10日夕方、JR博多駅で始まりました。「つばめ満開！」午後6時20分すぎ、博多駅前広場に展示されている九州新幹線「つばめ」がライトアップされました。博多駅前広場に展示されている全長およそ25メートル、重さ30トンの「つばめ」。2016年4月の熊本地震で脱線・被災し、新幹線として運行できなくなりましたが、九州新幹線の開業15周年を記念して修繕され「復活」