イングランド代表やフランス代表などのユニフォームを製作するナイキが、ワールドカップで使用するユニフォームについて「見た目が本来あるべき姿ではない」と不備があることを明らかにしたようだ。英メディア『ガーディアン』が伝えている。ナイキは3月に各国の新ユニフォームを発表し、W杯前最後の国際Aマッチウィークとなる3月シリーズの試合でお披露目していた。ところがデザインは世界的に好評だという一方、着用すると肩