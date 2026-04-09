津山・岡山・高松10日の天気予報 9日夜は岡山・香川の各地で雨で、10日の夕方まで降り続きそうです。 雨のピークは10日朝で、岡山県を中心に雷を伴った激しい雨が降るおそれがあります。 通勤通学の時間帯と重なる方が多いかと思います。道路の速度規制など交通機関に影響が出る可能性がありますので時間に余裕をもってお出掛けください。 雨のピークは過ぎても、夕方までは南寄りの風が強く、横殴