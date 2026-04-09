01【漫画】本編を読むメンズエステとは、マッサージを中心とした施術で心身の癒やしを提供する男性向けのお店のこと。『メンエス嬢加恋・職業は恋愛です』は、そんなメンズエステを舞台にした創作漫画だ。肌に触れるだけで人の心の奥底まで理解してしまうメンエス嬢の加恋が、店にやって来た“訳アリ”な客の心身を癒やし、そっと背中を押す人間ドラマを描く。作者の蒼乃シュウさんに、女性客を描いた異色のエピソードの制作秘話を