テレ東では、４月1０日（金）夜7時３０分から「THE カラオケ★バトル」＜U18歌うま王座決定戦2026＞を放送します。 ©テレビ東京 ©テレビ東京 ©テレビ東京 装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット！今回から導入されるのは、2名がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』です。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離。互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次元のパフォӦ