スタジオゲストのつんく♂も大絶賛の逸材が続々登場！18歳以下の歌うま10名が真剣タイマン勝負に挑む「THE カラオケ★バトル」

テレ東では、４月1０日（金）夜7時３０分から「THE カラオケ★バトル」＜U18歌うま王座決定戦2026＞を放送します。

©テレビ東京

©テレビ東京

©テレビ東京

装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット！今回から導入されるのは、2名がステージ上で直接火花を散らす『タイマン形式』です。ライバルの息遣いまで聞こえる至近距離。互いを強烈に意識し合うからこそ生まれる、新次元のパフォーマンスは必見！対戦カードは下記の通り。豪華ゲスト陣も思わず息を呑む、瞬き厳禁のデッドヒートを絶対にお見逃しなく！

◾️１対戦目【昭和歌謡大好き中１男子】溝端吏人(12)×小林明子『恋におちて-Fall in love-』VS【初採点で 99 点！超新星・天才少女】柴田妃依(12)×中島美嘉『ORION』◾️２対戦目【演歌を愛する工業高校ボーイ】工藤健(17)×細川たかし『北酒場』VS【リベンジに燃える 大会最年少シンガー】内山輝飛(10)×DREAMS COME TRUE『未来予想図Ⅱ』◾️３対戦目【歌手になりたい本気女子】大和もも江(16)×AI『Story』VS【３冠・100 点ホルダー絶対王者】北本莉斗(16)×DEEN『このまま君だけを奪い去りたい』◾️４対戦目【演歌歌手の DNA を持つお嬢】石粼さくら(16)×松田聖子『あなたに逢いたくて～Missing you～』VS【MISIA 大好きストイック小学生】鎌田莉緒(11)×MISIA『アイノカタチ feat.HIDE(GReeeeN)』◾️５対戦目【カラオケバトルが生んだ天才高校生シンガー】加藤礼愛(16)×鬼束ちひろ『月光』VS【気仙沼の星 歌謡曲歌姫】高橋結春(16)×石川さゆり『天城越え』

≪出演者コメント≫

■つんく♂

いつもハワイでは家族で見ている番組です。

ほぼ毎回コメンテーターをしてきたように思っていましたが、あれ？今回が１３年ぶりで２度目とのこと。

きっと同じような気持ちで番組を応援してくれているファンの皆様も見てるんだと思います。

日本の音楽市場で30年以上プロとして仕事してきましたが、

今回のように超ピュアなアマチュアの皆さんと出会うと興奮しますね！「ああ、これが音楽だ！」って。

オンエアを楽しみにしていてください。最高の胸キュンに出会えますから！



■戸田恵子

言わずもがな、歌うまなお子さん達ばかりで、圧巻でした。

皆さん、タフな大曲を歌われる風潮がある中で、『北酒場』はめちゃくちゃ印象的でした。



■井上瑞稀（KEY TO LIT）

学生の頃からずっとテレビで見ていたこの番組に、ゲストとして参加できて本当に嬉しかったです。

画面越しに見ていたのとは違い、特等席で浴びる生歌は本当に贅沢な時間でした。

U18の皆さんの個性豊かなキャラクター、そして何より繊細かつ力強い歌声には、終始心を打たれっぱなしでした。

機械による採点というシビアな壁はありますが、彼らの情熱は間違いなくテレビの前のみなさんの心に響くはずです。

若い才能からたくさんの刺激をもらい、『自分ももっともっと良い歌を歌えるようになりたい、頑張らなきゃいけない』と、改めて強く背中を押された一日でした。