「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島のファビアンが実況を“だます”ファインプレーを見せた。七回無死。巨人・岸田が左翼フェンス際へ特大のフライを放った。ファビアンはフェンス際でジャンプして、グラブを差し出した。しかし、着地した後に喜んでいる様子を見せず、実況は「入ったぁぁぁー！！」と絶叫したが、ファビアンがグラブからボールを取り出すと、「捕ってる〜！！」とすぐさま言い直した。会