庄内の美しいサクラの映像です。山形県酒田市砂越地区の桜並木が今見ごろを迎えています。 【写真を見る】北には鳥海山、南には月山...酒田市の "知る人ぞ知る桜並木" が見ごろ桜と〇〇のコラボレーションが絶景！（山形） 全長およそ６００メートルある桜並木。「砂越の桜並木」と呼ばれています。 きょうの酒田市は青空が広がりました。その青空をサクラがピンク色のカーテンのように覆い、春らしい景色