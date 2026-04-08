俳優でアーティストの坂東工が、人気恋愛リアリティー番組の最新作「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン４（５月１日午後８時からＡｍａｚｏｎプライム・ビデオで独占配信、全９話）をもって「バチェラー・ジャパン」シリーズの司会進行役を卒業することが８日、発表された。同シリーズの節目となる１０作目で卒業になる。坂東は２０１７年の「バチェラー・ジャパン」シーズン１から司会進行役として参加。シリーズを象徴する