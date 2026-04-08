記事ポイント『メリーモナークフェスティバル』上位入賞ハーラウなど約180名が横浜に集結『ナーポオケラ2026』は9月20日と21日に横浜BUNTAIで全4公演開催3名のアンバサダー発信とクラフトフェアでハワイ文化を立体的に体感 フラの世界最高峰『メリーモナークフェスティバル』の公認エキシビジョン『ナーポオケラ2026 - The Best of Merrie Monarch -』が、2026年9月に横浜BUNTAIで開催されます。大会上位入賞ハーラウやミスア