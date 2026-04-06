日本ケンタッキー・フライド・チキンは4月8日、新作のゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」2種を期間限定で発売する。ゼリーを使用したドリンクの開発は、同社として約14年ぶりとなる。フレーバーは「ブルーハワイ」と「ピンククランベリー」の2種類で、価格はいずれも税込440円。同社では、看板商品のチキンに加え、バーガーやサイドメニュー、ドリンクのラインアップ拡充を進めており、今回の新商品もその一環として投入する。新シリ