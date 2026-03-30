31日（火）は、サハリン付近の低気圧がオホーツク海に進みます。また、山陰沖付近の低気圧が東北付近に進み、低気圧からのびる前線が南西諸島や西日本から東日本を通過する見込みです。このため、沖縄や九州から東北にかけては広い範囲で雨が降るでしょう。西日本では雷を伴った非常に激しい雨の降る所がある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意してください。また、沖縄や北陸、東海でも激しい雷雨となる所