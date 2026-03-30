31日は低気圧の通過でほぼ全国的に雨となる見込みで、気温は平年並みか平年より高く、さくらの開花を促す催花雨になりそうです。現在、福島までさくらの開花が進み、東京や名古屋などでは満開（八分咲き）となっています。気温や雨、風によって異なりますが、一般に北の寒い地方ほど開花から満開までの期間が短いという特徴があります。暖かい地方では、一本の木の中で先に咲く花と後に咲く花の時間差が長く、遅い花が咲くころには