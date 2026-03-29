月曜日は低気圧や前線が近づくため、天気は下り坂となりそうです。午後は九州で雨となり、夜は四国や中国地方にも雨の範囲が広がるでしょう。夜は九州を中心に、雷を伴って雨脚の強まる所もありそうです。東日本や北日本は晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、東海や関東ではにわか雨の所もあるでしょう。29日(日)は福井や金沢、福島などでさくら開花となりました。月曜日の日中の気温は日曜日より高い所もあり、西日本や東日本