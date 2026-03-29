きょうは移動性の高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。桜が見頃の所ではお花見日和となりますが、太平洋側の山沿いの一部は、午後のにわか雨にご注意ください。南西諸島は雨が降りそうです。予想最高気温は全国的にこの時季としては高く、季節先取りの暖かさとなるでしょう。昼間は上着なしでも過ごせる春本番の陽気ですが、夜は冷えますので夜桜見物などは上着が必要です。発達した低気圧の影響で、あすは西から雨や風が強