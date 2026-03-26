お笑いタレントの山田花子が25日、自身のアメブロを更新。吉本新喜劇出演日の手作り弁当を公開し、反響を呼んでいる。【映像】山田花子（51）、お手製の“素朴弁当”を披露山田は「春休み公演本日も4回です〜」と多忙なスケジュールを報告。出番を待つ舞台裏で撮影した、吉本新喜劇座員・西川忠志との2ショットや共演者らとの集合写真を公開した。続けて「ランチ弁当はこんなん」とつづり、「サラダ たまご焼き ちくわキュウ