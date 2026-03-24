安田顕が企画・プロデュースを手がけ、林遣都と共演する二人芝居『死の笛』が、7月より東京、札幌、大阪の全国3都市で再演されることが決定した。 参考：安田顕×林遣都『死の笛』の全貌が明らかに坂元裕二による想像を超える“温かく怖い”物語 2024年に初演され、大きな反響を呼んだ本作。脚本は国内外で評価される坂元裕二、演出は数々の名作を生み出してきた水田伸生が引き続き担当する。両者が創り上げる世界で