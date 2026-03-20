【その他の画像・動画等を元記事で観る】 miwaが「片想い」MVの令和ver.が公開された。 ■MVは新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーに 「片想い」は壮大なピアノバラードで、令和ver.のMVは先日リリースされたばかりの新曲「桜みたいな恋なんだ」と連動したストーリーになっている。主人公の女性の“片想い”が時代を越えて描かれており、2作品通して様々な想いや気付きが溢れ