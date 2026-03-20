知人女性の自宅に侵入し、ネコを盗んだとして20日、飲食店経営の32歳の男が逮捕されました。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡県久留米市の飲食店経営、工藤優容疑者（32）です。警察によりますと、工藤容疑者は3月4日、午前8時50分ごろから午後1時40分ごろまでの間に、福岡県大刀洗町に住む知人女性の自宅に侵入し、女性が飼っているネコ1匹を盗んだ疑いです。カギをかけずに外出していた女性が、帰宅した際にネコがい