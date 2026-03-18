川口市消防局の消防長に就任する鈴木亜弥子氏埼玉県川口市は18日、川口市消防局のトップである消防長に鈴木亜弥子氏（59）が就任すると発表した。4月1日付。市によると、消防本部や消防局といった市町村の消防組織のトップに女性が就任するのは、全国初となる見通し。市の担当者は「能力が評価された結果だ」として、鈴木氏の活躍に期待を示した。鈴木氏は1987年、川口市消防局初の女性職員として採用された。同局で女性初の