4月から東京・大阪・大分を巡る、サンリオキャラクター×アーティストによるスペシャルライブツアー「Hello Journey（ハロージャーニー）26'」の開催が決定した。本イベントは、4月26日（日）のGORILLA HALL OSAKA（大阪）の開催を皮切りに、5月23日（土）の「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド（以下、ハーモニーランド）」（大分県日出町）、そして6月7日（日）・14日（日）・21日（日）のテーマパーク「サンリオピュ