東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を運行！東京ディズニーシーで開催されるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」に合わせて運行される、東京ディズニーシー25周年をお祝いするラッピングモノレールです☆ ディズニーリゾートライン「東京ディズニーシー25周年