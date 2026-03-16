13日、オードリー・ヘップバーンの吹き替えや、アニメ「銀河鉄道999」のヒロイン・メーテルの声などで知られた声優の池田昌子さんが死去したことが伝えられた。87歳だった。所属事務所によると死因は脳出血で3日に病院で息を引き取ったという。 近年は、外国映画やアニメだけではなくコカ・コーラ社の「綾鷹」のCMやテレビ東京系「ありえへん∞世界」などナレーションの仕事もこなしており、