週明けの日本列島は、高気圧に覆われ、全国的に晴れて気温が平年より高い所が多くなり高知と岐阜でさくらが開花しました。気象台が標本木（観測する対象の木）で、5から6輪以上の花が開いた状態になったことを確認した最初の日になったのです。高知（平年3月22日）は平成22年の3月10日という最早記録には及びませんでしたが3年連続で南西諸島を除く全国のトップ、岐阜（平年3月25日）は最早タイ記録です。2月中旬以降はかなり暖か