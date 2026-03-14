進学・入学シーズンやイベントが多く、何かと慌ただしい3月・4月。今回は、前回とは少し違った切り口で、忙しい春の毎日をサポートする家電やモバイルアクセサリーを紹介します。▼前回の記事はこちらhttps://www.bcnretail.com/market/detail/20260205_596444.html●「好き」を暮らしに取り入れよう就職や転勤、進学などで生活が一新する人もいる春は、日々の生活を見直す絶好のタイミングです。特にそうしたライフイベントの