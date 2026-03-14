【モデルプレス＝2026/03/14】King ＆ Princeの永瀬廉が、13日放送のTBS系「A-Studio＋」（毎週金曜よる11時〜）に出演。大学に進学した理由を明かし、話題を集めている。【写真】キンプリ永瀬廉、キス寸前ショット◆藤ヶ谷太輔、大学進学の理由は「けじめつけなきゃなって感じで…」この日は永瀬をゲストに迎え、スタジオトークを展開。その中で大学進学の話題になりMCのKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔は「僕らってデビューがいつだって