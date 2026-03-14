きょうは太平洋側の地域を中心に晴れるでしょう。洗濯物の外干しも出来そうです。北日本や、日本海側は雲が広がりやすく、朝晩は雨や雪が降る所もあるでしょう。伊豆諸島では、低気圧に伴う活発な雨雲は次第に抜けるものの、風は強い状態が続きそうです。暴風や高波に警戒が必要です。また、近畿から東北まで花粉が極めて多く飛ぶ予想ですので、花粉症の方はしっかりと対策をしてお過ごしください。最高気温は、きのうより高い所が