14日（土）は、千島近海の低気圧がオホーツク海に進むため、北日本では雲が広がりやすく、北海道では所によりにわか雪がある見込みです。また、前線を伴った低気圧が小笠原諸島付近を東寄りに進む影響で、東京の島しょ部では雨の降る所が多く、雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。低気圧や前線の通過時には風が強まり、波も高まります。特に、伊豆諸島南部では、明け方から朝にかけてうねりを伴った高波に厳重に警戒してくださ