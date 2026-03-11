きょう11日からあす12日にかけて、北日本や北陸では寒気の影響で日本海側を中心に雲が広がり、雪の降る所があるでしょう。東日本太平洋側は概ね晴れますが、所々でにわか雨やにわか雪がありそうです。その他の地域は、きょうは晴れる所が多いものの、あすは低気圧の影響で次第に雲が広がり、九州南部や沖縄を中心に雨が降る見込みです。きょう、あすともに、晴れる地域では空気が乾燥しやすい状態となりそうです。火の取り扱いには