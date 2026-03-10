きょう10日（火）は、北日本では雲が広がりやすく、所々で雪や雨が降るでしょう。東日本は夕方頃まで所々で雨や雪が降り、雷を伴う所もある見込みです。西日本の日本海側では雨や雪が降りますが、太平洋側の天気は次第に回復に向かうでしょう。沖縄は雲が広がりやすく、所によりにわか雨がある見込みです。あす11日（水）は、北海道から東北北部では雲が広がりやすく、所によりにわか雪があるでしょう。東北南部から九州は広い範囲