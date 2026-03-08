きょうからあすにかけて、山陰から北陸では雲が多く、あすの夕方からは所々で雪や雨が降るでしょう。東北や北海道も雲が多く、日本海側を中心に雪の降る所がある見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、関東南部や先島諸島ではあすの夜は雨の降る所がありそうです。オホーツク海付近にある低気圧と、大陸の高気圧との間で北日本を中心に冬型の気圧配置となっているため、寒気が流入しています。寒気の流入はしばらく続き、今週