中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）が3月6日にイラン側から得た情報によると、イランはイスラエルのベン・グリオン国際空港に対するミサイル攻撃を実施しました。同日、イランは一連の新たなミサイル攻撃を開始したと発表しました。イスラエル国防軍は、イランがイスラエル方向に向けてミサイルを発射したことを探知したと発表しました。テルアビブを含むイスラエル中部の複数の地域で防空警報が鳴り響きました