5日（木）午前中は、北日本や北陸で雪や雨の残る所があるでしょう。北海道の太平洋側は十勝地方を中心に、明け方まで大雪に伴う交通障害、なだれや湿った雪による電線着雪に十分な注意が必要です。東北南部の太平洋側、関東から西の各地は広く晴れる見込みです。朝は空気が冷たくても、関東から西で15℃を超える所が多いでしょう。九州は20℃近くまで上がる所がありそうです。関東から西は引き続き、花粉の大量飛散が予想されます