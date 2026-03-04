登記が不正に書き換えられた疑いのある大阪・道頓堀の土地＝2月地面師グループとみられる男らが大阪府警に逮捕された事件で、大阪市の繁華街・道頓堀の土地でも書類を偽造して所有者に成り済まし、登記を書き換えさせたとして、府警は4日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑などで司法書士松本稜平容疑者（34）を再逮捕した。闇バイトで集まったとみられる男2人も逮捕した。府警によると3人は、本来の土地所有者が代表を