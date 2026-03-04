きょう(水)は西日本と東日本で天気が回復し、日差しが戻るでしょう。7時半現在、関東はまだ雨の降っている所がありますが、昼前には完全に止み、午後は次第に青空が広がる見込みです。一方、東北では午後から次第に雨や雪の範囲は狭くなるものの、北海道ではあすの午前中まで残る所があり、北日本では天気の回復にもう少し時間がかかりそうです。関東ではきのうより5℃前後気温の高い所が多く、厳しい寒さは和らぐでしょう。ただ北