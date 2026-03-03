きょう3月3日は桃の節句、ひな祭りです。けさ四国沖に南岸低気圧があり、夜にかけてゆっくりと東進する予想です。そのため日中は本州の広い範囲で雨となり、夜にかけて北・東日本で本降りの雨となるでしょう。山間部では雪、一部で大雪の可能性があります。積雪や路面の凍結による交通障害にご注意ください。東日本の気温は下がり続け、夜遅くには5度以下になるところがあるでしょう。寒さ対策と雨・雪対策をしっかりしてお出かけ