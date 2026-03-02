23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、DeNAの新外国人・ヒュンメルについて言及した。野村氏は「ホームランバッターというよりも、広角に打っていける中距離砲の選手なのかな。それで両方打てるわけですからね。チームとしても一つのピースが埋まりますからね。楽しみな選手ですね」と期待を寄せた。ヒュンメルは右投げスイッチヒッターの外野手。2月22日の楽天とのオープン戦で